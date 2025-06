Meisterkonzerte bringen Qualität ins Ländle

Geigerin Lisa Batiashvili zu Gast

Erneut dürfen wir uns auf die charismatische Pianistin Hélène Grimaud freuen. Mit dem Kammerorchester des renommierten Symphonierochesters des Bayerischen Rundfunks widmet sie das ganze Programm dem ukrainische Komponisten Valentin Silvestrov, der ihr besonders am Herzen liegt. Hochprominent und erneut in Bregenz ist die Geigerin Lisa Batiashvili, die mit einem Duoabend die Reihe der Bregenzer Meisterkonzerte 25/26 am 18. April beschließt. Ihr Partner am Klavier ist Giorgi Gigashvili. Ein Orgelkonzert in der Pfarrkirche Sankt Gallus, eine Konzertfahrt und ein Jugendprogramm ergänzen das Angebot.