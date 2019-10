FPÖ verliert fünf Millionen € an Parteienförderung

Dank ihres fulminaten Comebacks bei der am Sonntag geschlagenen Nationalratswahl können sich die Grünen auch wieder auf eine schöne Stange Geld freuen. Die Ökopartei ist aufgrund des Wahlergebnisses der große Gewinner in Sachen Parteien- und Klubfinanzierung, die Truppe von Werner Kogler erhält im kommenden Jahr Parteienförderung in der Höhe von 9,5 Millionen Euro. Die Freiheitlichen müssen indessen als große Verlierer des Wahltags auch finanziell ordentlich Federn lassen - sie verlieren satte fünf Millionen Euro.