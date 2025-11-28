Andritz, Magna: Steirer auf Erfolgskurs in China

Auch Magna hat früh einen Fuß in den chinesischen Markt gesetzt, Standorte hochgezogen – und zuletzt sogar den Spieß umgedreht: Die beiden E-Auto-Hersteller Xpeng und GAC nützen jetzt Graz als Tor zum europäischen Automarkt. Die Deals zeigen, dass das Autoland Steiermark mitmischen kann und sollte, bevor China gänzlich das Sagen übernimmt – sowohl bei der Technologie als auch mittlerweile bei der Qualität.