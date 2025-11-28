Fliegenpilz-Gift in beschlagnahmten Gummibärli

Immer häufiger Süßigkeiten „mit Kick“

Alarm gab es jüngst, wie berichtet, auch um giftige Inhaltsstoffe in Gummibärli. Immer häufiger werden in Österreich Süßigkeiten verkauft, die auf den ersten Blick harmlos wirken – auf bunten Verpackungen steht „Fruchtgummi“, „Brownie“ oder „Lolly“. Doch in Wahrheit stecken darin psychoaktive Wirkstoffe, die die Psyche beeinflussen und bei Kindern schwere Vergiftungen auslösen können.