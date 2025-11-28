Airbus muss Software bei 6000 Jets erneuern

Das Unternehmen teilte am Freitag mit, der Zwischenfall, der nicht näher beschrieben wurde, habe gezeigt, dass intensive Sonneneinstrahlung Daten beschädigen könne, die für die Steuerung wichtig seien. Die möglichen Konsequenzen sind für den Konzern klar: „Airbus ist sich bewusst, dass diese Empfehlungen zu Betriebsunterbrechungen für Passagiere und Kunden führen werden.“ In Zusammenarbeit mit den Luftfahrtbehörden habe man die Fluggesellschaften aufgefordert, vorsorgliche Schutzmaßnahmen zu ergreifen, die Software und/oder Hardware umfassten, hieß es weiter.