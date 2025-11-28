Angriff auf die Redaktion der „La Stampa“

Die italienischen Journalistinnen und Journalisten traten am Freitag in den Streik. Sie beklagen, dass der Kollektivvertrag seit zehn Jahren abgelaufen sei, Stellenkürzungen und wenige Investitionen im Medienwesen, trotz millionenschwerer staatlicher Zuschüsse. In der Erklärung der Journalistengewerkschaft FNSI hieß es, dass in mehr als zehn Jahren die Redaktionen durch Personalabbau und Gehaltskürzungen infolge von Krisen, Entlassungen, Vorruheständen und dem Einfrieren des Kollektivvertrags erheblich geschwächt worden seien – mit spürbaren Auswirkungen auf die Medienvielfalt und das Recht der Bürger auf Information.