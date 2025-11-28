Grazer IT-Firma schlittert in Millionenpleite

Begonnen haben die wirtschaftlichen Schwierigkeiten mit dem Ende der Covid-19-Pandemie. Der Umsatz ging zurück, der Kostendruck wurde immer höher. Schließlich musste Reactive Reality aus Graz Konkurs anmelden. Das Technologie-Unternehmen hatte sich auf den Bereich virtuelles Anprobieren im Fashion-E-Commerce und stationären Einzelhandel spezialisiert.