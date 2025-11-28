Horror auf Europabrücke: Lkw klemmte Pick-up ein

Riesenschock für die Insassen eines Pick-ups am Freitag auf der Europabrücke bei Patsch nahe Innsbruck in Tirol: Durch unglückliche Umstände wurde das Fahrzeug von einem Lkw eingeklemmt.
Gegen 15.55 Uhr versuchte ein 63-jähriger Bulgare den von ihm gelenkten Lkw-Sattelzug auf der Brennerautobahn im Bereich der Europabrücke an einem weiteren Sattelzug vorbeizulenken. Dieser hatte aufgrund einer Panne eines weiteren Schwerfahrzeugs auf die Überholspur ausweichen müssen.
Eingekeilt zwischen Lkw und Leitschiene
Der 63-Jährige kollidierte dabei mit einem in dieselbe Richtung (Brenner) fahrenden Pick-up, der von einem Einheimischen (45) gelenkt wurde. Der Pick-up wurde dabei zwischen Lkw und Mittelleitschiene eingekeilt!
Sowohl der 63-Jährige als auch der 45-Jährige und dessen mitfahrende Tochter blieben zum Glück unverletzt. An den beteiligten Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.
Eine Stunde Sperre und Verkehrschaos
Aufgrund des Unfalls musste die A13 für knapp eine Stunde total gesperrt werden, bis etwa 18.10 Uhr kam es noch zu massiven Verkehrsbehinderungen im Bereich der Unfallstelle.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.