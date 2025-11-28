Horror auf Europabrücke: Lkw klemmte Pick-up ein

Gegen 15.55 Uhr versuchte ein 63-jähriger Bulgare den von ihm gelenkten Lkw-Sattelzug auf der Brennerautobahn im Bereich der Europabrücke an einem weiteren Sattelzug vorbeizulenken. Dieser hatte aufgrund einer Panne eines weiteren Schwerfahrzeugs auf die Überholspur ausweichen müssen.