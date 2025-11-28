Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Basketball

Auftaktniederlage für Österreich in WM-Quali

Sport-Mix
28.11.2025 23:26
(Bild: EPA/Adam Warzawa)

Österreichs Basketball-Männer sind am Freitag mit einer Niederlage in die Qualifikation zur Weltmeisterschaft 2027 (Gruppe F) gestartet. Die ÖBV-Auswahl verlor in Gdynia (Gdingen) gegen den EM-Sechsten Polen nach einer über weite Strecken starken Leistung 78:90 (39:43). 

0 Kommentare

Sylven Landesberg (20) und Erol Ersek (19) waren die besten Werfer beim Debüt des Kroaten Aramis Naglic als rot-weiß-roter Cheftrainer.

  Die Österreicher ließen sich von einem frühen 2:14-Rückstand nicht beirren und machten in der Folge beim 19. der FIBA-Weltrangliste eine gute Figur. Zur Pause war das Duell praktisch offen. Letztlich setzten sich die favorisierten Gastgeber erst Ende des dritten bzw. Anfang des vierten Abschnitts vorentscheidend ab. Einen 8:0-Lauf des EM-Sechsten auf 71:60 konnte das ÖBV-Team, das über 40 Minuten mit einer starken Dreipunktequote von 48,3 Prozent (14/29) aufwartete, nicht mehr kontern. Im 15. Aufeinandertreffen der beiden Nationen setzte es somit die zwölfte Niederlage für Rot-Weiß-Rot.

Am Montag gegen Lettland
Am Montag (20.20 Uhr, live ORF Sport +) empfangen die Österreicher in der Sport Arena Wien die Auswahl Lettlands. Die Balten, Nummer elf der Weltrangliste, verloren zum Auftakt gegen die Niederlande überraschend 78:86. Die Qualifikation zur WM 2027 wird in zwei Phasen gespielt. Aus der ersten Hauptrunde steigen die drei bestplatzierten Teams jeder Gruppe auf. Dann geht es um die WM-Tickets.

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Steiermark
Influencerin (32) vermisst: Schon drei Festnahmen!
183.698 mal gelesen
Nicht nur der Ex-Freund der vermissten Stefanie P. wurde in Slowenien festgenommen.
Gericht
Ärztin findet grausame Videos, macht großen Fehler
149.946 mal gelesen
Wien
Mädchen (15) auf Straße vom Vater niedergestochen!
136.431 mal gelesen
In Wien-Donaustadt soll ein 50-Jähriger auf seine 15-jährige Tochter eingestochen haben.
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
913 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Innenpolitik
Kanzler ist zurück: „Zeit des Redens ist vorbei“
852 mal kommentiert
Wirtschaft
Wegen EU-Regeln droht uns neue Gaspreis-Explosion!
661 mal kommentiert
Wegen dem EU-Lieferkettengesetz drohen eine Verknappung von Gas in Europa und deutlich höhere ...
Mehr Sport-Mix
Basketball
Auftaktniederlage für Österreich in WM-Quali
Souveränes 29:20
Österreich startet mit Sieg gegen Ägypten in WM!
Trauer um Raudaschl
Österreichs Rekord-Olympiateilnehmer verstorben
Curling
Österreichs Männer nach siegloser A-EM abgestiegen
Krone Sport-News
ÖFB-Team vor WM-Titel ++ Speed-Auftakt der Herren

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf