Auftaktniederlage für Österreich in WM-Quali

Die Österreicher ließen sich von einem frühen 2:14-Rückstand nicht beirren und machten in der Folge beim 19. der FIBA-Weltrangliste eine gute Figur. Zur Pause war das Duell praktisch offen. Letztlich setzten sich die favorisierten Gastgeber erst Ende des dritten bzw. Anfang des vierten Abschnitts vorentscheidend ab. Einen 8:0-Lauf des EM-Sechsten auf 71:60 konnte das ÖBV-Team, das über 40 Minuten mit einer starken Dreipunktequote von 48,3 Prozent (14/29) aufwartete, nicht mehr kontern. Im 15. Aufeinandertreffen der beiden Nationen setzte es somit die zwölfte Niederlage für Rot-Weiß-Rot.