An Bus gelehnt, der losfuhr: Mann kam unter Reifen

Wohl wegen eines medizinischen Notfalls hatte sich ein Mann an einen Bus gelehnt – doch als der losfuhr, geriet der 50-Jährige unter die Hinterreifen und wurde schwer verletzt.
Durch die Salmstraße in der Kärntner Landeshauptstadt stadteinwärts lenkte am Freitag um 17.15 Uhr ein 42-jähriger Klagenfurter einen Bus und ließ an einer Haltestelle mehrere Fahrgäste ein- und aussteigen.
Bei dieser Haltestelle lehnte sich ein 50-jähriger Fußgänger, vermutlich aufgrund eines medizinischen Notfalls, an den stehenden Bus an. Das bemerkte der Buslenker jedoch nicht und fuhr wieder los.
Dabei dürfte der 50-Jährige gestürzt und unter die Hinterreifen des Busses geraten sein. Der Mann wurde schwer verletzt. Die Rettung brachte ihn ins Klinikum Klagenfurt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.