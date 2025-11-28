Böse! Verstappen schimpft über „dieses blöde Auto“

Wieder einmal lachende Gesichter bei McLaren und grimmige Stimmung bei Red Bull: Während McLaren-Star Oscar Piastri zum dritten Mal in Katar zur Sprint-Pole gefahren ist, hat sich Red Bulls (Noch-)Weltmeister Max Verstappen über seinen Boliden grün und blau ärgern müssen! Was er mit harten Worten über den Boxenfunkt unterstrich …
Der Vierfach-Champion hatte in der finalen Session mit einem „hüpfenden“ RB 21 zu kämpfen – so sehr, dass er für alle hörbar über „dieses blöde Auto“ schimpfte.
Das ganze Qualifying über habe es nicht funktioniert, „schon ab der ersten Runde“. Schlimmes Bouncing, Untersteuern und dann bei höherem Tempo auch Übersteuern hätten ihm das Fahren nicht gerade versüßt …
Tsunoda überflügelt Verstappen
Kurios: Der wohl am Saisonende von Red Bull scheidende Yuki Tsunoda wurde Fünfter und überflügelte damit sogar Verstappen, der sich erstmals seit Aserbaidschan im September 2024 einem Red-Bull-Teamkollegen in einer Zeitenjagd geschlagen geben musste.
