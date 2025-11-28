Böse! Verstappen schimpft über „dieses blöde Auto“

Wieder einmal lachende Gesichter bei McLaren und grimmige Stimmung bei Red Bull: Während McLaren-Star Oscar Piastri zum dritten Mal in Katar zur Sprint-Pole gefahren ist, hat sich Red Bulls (Noch-)Weltmeister Max Verstappen über seinen Boliden grün und blau ärgern müssen! Was er mit harten Worten über den Boxenfunkt unterstrich …