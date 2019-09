Die meisten Roten Karten gab es für die FPÖ

Laut Schiedsrichter-Bilanz am ungehobeltsten benahmen sich im Wahlkampf die Freiheitlichen, gleich vier Rote Karten - unter anderem für den „Mischkulturen“-Sager eines FPÖ-Landesrats in Oberösterreich - wurden von den „Krone“-Inoffiziellen in den vergangenen sechs Wochen an die Blauen vergeben. Hinter den Blauen folgt die ÖVP, knapp dahinter rangiert die SPÖ.