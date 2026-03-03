Auch nach zehn Jahren geht die Ära Bader weiter

Die Tinte ist seit Montag trocken! Eishockey-Teamchef Roger Bader ist seit Ende 2016 Headcoach der rot-weiß-roten Cracks und die Zusammenarbeit mit dem Schweizer geht bis September 2028 weiter. Im Krone-Interview (Video oben) spricht der sympathische Eidgenosse über die letzten zehn Jahre als Cheftrainer, sportliche Entwicklungen, Ambitionen bei der Eishockey-WM sowie die Liebe zu Österreich.