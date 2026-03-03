Nach Mordalarm in Kitzbühel: So starb Bub (5)

„Tragödie, die uns sehr belastet“

Die Tragödie von Kitzbühel hatte damals in der weltbekannten Gamsstadt und weit darüber hinaus für Fassungslosigkeit gesorgt. „Es ist eine große Tragödie, die uns sehr belastet“, sagte damals Bürgermeister Klaus Winkler in einer ersten Reaktion gegenüber der „Krone“. Die 48-Jährige sei vor längerer Zeit in der Stadtverwaltung beschäftigt gewesen und „war immer eine sehr hilfsbereite und fleißige Mitarbeiterin“, schilderte der Stadtchef damals.