5G: Regulierer RTR sieht keine Sicherheitsrisiken

Die heimische Regulierungsbehörde RTR hat beim Ausbau der neuen 5G-Mobilfunknetze in Österreich keine Sicherheitsbedenken. Es seien „keinerlei Risiken identifiziert“ worden, „die mit einem bestimmten Hersteller oder einem bestimmten Herkunftsland von Netzwerkkomponenten in Zusammenhang stehen“, heißt es in einer Stellungnahme der RTR, die das Verkehrsministerium am Freitag übermittelte.