Bereits im Weltkrieg?

Nun hat die US Air Force also die Atomanlagen des Iran zerstört. Tarnkappen-Bomber haben mit Waffen, über die eben nur die Amerikaner verfügen, tief in den Bergen versenkte Anlagen der Iraner vernichtet. Damit ist die größte Militärmacht der Erde an der Seite Israels in den aktuellen Nahost-Krieg eingetreten. Und Israel führt bekanntlich Krieg mit der Hisbollah im Libanon, mit der Hamas im Gazastreifen und ebenso mit den Huthi-Rebellen im Jemen. Fraglich ist, ob und wie der Iran auf die amerikanischen Angriffe reagieren wird. Immerhin verfügt er nach wie vor über Hyperschallraketen mit einer Reichweite von bis zu 2000 Kilometern.