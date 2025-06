„Müll und Idioten!“ Briatore schimpft über Medien

„Voll mit Idioten“

Nicht nur in den Zeitungs- und Online-Medien, sondern auch in den sozialen Medien wird über Colapintos Verbleib diskutiert. „Soziale Medien sind voll mit Idioten. Aber ihr, wenn ihr einen Formel-1-Fahrer [in eurem Land] habt, müsst euren Fahrer schützen, denn er ist ein junger Kerl, er ist in einem Team“, so Briatore.„Am Anfang ist es nicht leicht, es ist für niemanden leicht, und nach und nach beginnt er, an das Auto zu glauben, bekommt mehr Vertrauen darin.”