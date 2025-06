USA mahnen Staatsbürger weltweit zu Vorsicht

Bereits seit Samstag Evakuierungsflüge

Die Vereinigten Staaten hatten sich in der Nacht zum Sonntag in den Krieg zwischen Israel und dem Iran eingeschaltet und die drei Atomanlagen Fordo, Natanz und Isfahan mit B-2-Kampfjets und GBU-57-Bomben angegriffen, die auch unterirdische Ziele zerstören können. US-Präsident Donald Trump hatte damit tagelangen Spekulationen über ein militärisches Eingreifen der USA in die tagelange Luftschlacht zwischen Israel und der Islamischen Republik ein Ende gesetzt. Zuvor hatte Trump immer wieder - auch ganz im Sinne Israels – betont, dass der Iran keine Atomwaffen erlangen dürfe. Teheran drohte Washington seinerseits nach den Angriffen auf seine Atomanlagen mit Vergeltung.