Feuerwehr trug Kälber aus brennendem Stall

Wohnhaus evakuiert

Am Montagmorgen stand dann die Feuerwehr schon wieder im Einsatz. In Riedau war ein Holzschuppen, in dem Stroh gelagert war, in Flammen aufgegangen. Ein benachbartes Wohnhaus musste evakuiert werden, weil die Hitzeentwicklung so groß war, dass schon Fenster geborsten sind. Das Lebensmittelgeschäft daneben wurde geschlossen.