Skoda Scala: Tschechische Erfolgsleiter à la Golf

Die Reife und Ausgewogenheit gibt es zwar nicht zum Nulltarif, die günstigste Scala-Variante (70 kW/95 PS) kostet in der Basis-Ausführung „Active“ 18.890 Euro. In Österreich ist dieses Basismodell aber besser ausgestattet als in Deutschland und hat daher auch die Klimaanlage serienmäßig, ebenso wie Tempomat, City-Notbremse und Co. Die Fensterheber sind hier aber nur vorne elektrisch. Ab Ambition um 20.180 Euro gibt es dann schon Parksensoren hinten oder auch Simply-Clever-Gadgets wie den in die Tür integrierten Regenschirm. Weitere 880 Euro und man bekommt den 115-PS-Benziner. Da ist es dann nicht mehr weit zum Golf VII.