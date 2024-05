„Jetzt habe ich auch ganz offiziell einen Vogel!“

Seit 26 Jahren lebt der gebürtige Steirer Swen Temmel in den USA. Dort, wo auch sein Vater Charly Temmel erfolgreich in Venice mit seinem Eis weltberühmt wurde, hat der Filius seit dem fünften Lebensjahr Wurzeln geschlagen, „Aber meine Heimat ist und bleibt Österreich und die Steiermark“, so Temmel, als ADABEI ihn auf der Riegersburg im malerischen Vulkanland trifft. Der Grund: Swen wurde Pate eines Weißkopfseeadlers in der Greifvogelwarte von Raimund und Manuela Weinhappel, die das Zuhause für unzählige Tiere seit 1987 mit viel Herzblut betreiben.