Theater im Bahnhof im Teufelskreis der Armut

Mit Rollenspielen hat das Grazer TiB-Kollektiv mittlerweile einige Erfahrung. Das zeigt sich im komplexen Projekt „Menschenmarkt“, das im Rahmen des steirischen herbst rund um die Eggenberger Markthalle angesiedelt ist. Als Besucher bekommt man einen am unteren Ende des Mittelstands angesiedelten Charakter zugewiesen und muss als diese Person an verschiedenen Stationen Aufgaben erfüllen und Spiele absolvieren, um Punkte in Sachen Bildung, Gesundheit, Rente etc. zu sammeln.