Lexus-Luxus-Jacht: 2700 PS statt Hybrid und CVT

Wenn der Eigner keine Lust mehr am Ruder hat, erwartet ihn natürlich nur das Feinste an Innenausstattung. Wandvertäfelungen aus Eukalyptusholz, ein maßgeschneidertes Mobiliar, die modernsten Gerätschaften für Küche und Entertainment und natürlich perfekte Klimatisierung. Auch Technik für Navigation, das Anlegen in engen Häfen, das Ankern und was sonst alles nötig ist, ist an Bord. Damit man nach dem Sprung ins Meer auch wieder leicht zurück auf den Lexus kommt, gibt es am Heck eine Schwimmplattform, die elektrisch zu Wasser gelassen werden kann und den Ausflügler sanft in Höhe des Decks befördert.