Das Zukunftsziel: Grundwasser in der Region halten

Heuer hat es bis dato gute Regenfälle gegeben. Durch diese Niederschläge sind alle Grundwasserstände auf zufriedenstellendem Niveau. Die seitens der Regierung bis jetzt genehmigte Bewässerung sollte also möglich sein. Die IG Wasser, in der alle Be- und Entwässerungsgenossenschaften des Bezirks vertreten sind, hat aber alle Mitglieder angehalten, auf ein Gießen der Kulturen in der Mittagszeit zu verzichten. „Dadurch soll die wertvolle Ressource nachhaltig und schonend verwendet werden“, so Obmann Kern.