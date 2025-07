Abgeordnete müssen Regenbogenfahnen entfernen

Merz befeuerte Debatte weiter

Bundeskanzler Friedrich Merz befeuerte die Debatte dann weiter. „Der Bundestag ist ja nun kein Zirkuszelt“, kommentierte er Klöckners Entscheidung. Es gebe einen Tag im Jahr, an dem die Regenbogenflagge gehisst werde, und das sei der 17. Mai. Mit dieser Aussage zog der Kanzler viel Kritik auf sich, unter anderem vom Koalitionspartner SPD und der Linken. Vor ungefähr zwei Wochen war die Aufforderung an die Abgeordneten ergangen, keine Regenbogenflagge am Gebäude des Bundestags zu hissen. Diese gilt als zentrales Symbol queerer Menschen.