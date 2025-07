Biopics: Große Leinwand für große Legenden

Was, der? Der sieht meinem Lieblingsstar doch gar nicht ähnlich! Reaktionen wie diese sind keine Seltenheit, wenn die Schauspieler für Filmbiografien bekannt gegeben werden. So kämpfte kürzlich auch Timothée Chalamet mit Vorurteilen, als öffentlich wurde, dass er Bob Dylan in „A Complete Unknown“ verkörpern würde. Doch durch sechs Jahre akribische Vorbereitung, in denen er lernte, so zu singen und Gitarre sowie Mundharmonika zu spielen wie Dylan, konnte er alle überzeugen und wurde sogar mit einer Oscar-Nominierung belohnt.