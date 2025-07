Haftstrafe für dreifachen Vater wegen Raddiebstahl

Worauf der Wiederholungstäter einmal mehr seine tristen Lebensumstände – private Probleme, falsche Freunde und die Sucht – als Gründe für die ihm nun vorgeworfenen Taten ins Treffen führt. Was Frau Rat wiederum als Ausrede abtut und ihm ordentlich die Leviten liest: „Es sind nicht immer die anderen schuld. Sie sind intelligent, haben Matura, ein Studium, eine abgeschlossene Handwerkslehre und sogar erfolgreich den Meisterbrief abgelegt. Für all Ihre Vorstrafen sind Sie selbst verantwortlich. Sie allein haben es in der Hand, das Ruder herumzureißen.“