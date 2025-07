Apple kurz vor 150-Millionen-Deal in der Formel 1

Apple will sich einem Medienbericht zufolge die Übertragungsrechte für die Formel 1 in den USA sichern. Der iPhone-Hersteller habe dafür ein Gebot von mindestens 150 Millionen Dollar (128,39 Mio. Euro) pro Jahr für die Rennen ab 2026 abgegeben, berichtete die Nachrichten-Website „Business Insider“ am Freitag unter Berufung auf eine mit den Verhandlungen vertraute Person. Apple sei der führende Bieter und stehe kurz davor, den Zuschlag zu erhalten.