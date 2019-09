Die Stadt Feldkirch wächst mittlerweile nach innen

In der 34.000-Einwohner-Stadt wird gerade das Bahnhofsareal groß umgebaut. Dort entstehen vier bis zu 33 Meter hohe Wohn- und Bürotürme. In jeder anderen Stadt sind Bürgerproteste programmiert. Nicht so in Feldkirch. „Es gab keinen einzigen Einspruch“, berichtet Stadtbaumeister Gabor Mödlagl nicht ohne Stolz. Geschafft wurde das, weil die Bürger mitreden durften.