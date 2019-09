Doppel-Einsatz mit Hubschrauber sorgt für Staus

Gleich zweimal sind am Donnerstag Rettungshubschrauber mitten in Wien zur Herausforderung für den Autoverkehr geworden: Rettungshubschrauber Christophorus 9 landete am Nachmittag zur beginnenden Stoßzeit auf einer der stärkstbefahrenen Straßen Wiens in Wien-Landstraße. Ein Stau war die Folge. Wenig später kam es dann unmittelbar am Schwedenplatz zu einem zweiten Einsatz, auch diesmal musste ein Rettungshubschrauber auf einer der stärkstbefahrenen Straßen der Bundeshauptstadt landen. Ein Stau war auch hier die Folge.