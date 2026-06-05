Gegen sein Ex-Team wird Wiens zum echten Wiener

„Klar hat man noch Kontakt, aber vor diesem Spiel natürlich nicht“, so der 29-Jährige. Einer der Ex-Kollegen hat sich doch gemeldet. „Der wollte aber nur Tickets für das Spiel.“ Wiens, gebürtiger Deutscher, wird sprachlich aber immer mehr zum echten Wiener: „Ich wollte ihm einfach nur antworten: ,Geh schleich di!‘“, scherzt der Offensive-Liner.