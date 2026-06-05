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Gegen sein Ex-Team wird Wiens zum echten Wiener

Sport
05.06.2026 17:09
Vikings-Footballer Nick Wiens.
Vikings-Footballer Nick Wiens.(Bild: hannes jirgal)
Porträt von Felix Cerny
Von Felix Cerny

Die Footballer der Vienna Vikings empfangen im europäischen Spitzenduell Rhein Fire Düsseldorf zur Revanche für die Niederlage im 2024er-Finale Krone.tv zeigt den Football-Hit am Samstag live. Neuzugang Nick Wiens übt sich vor dem Spiel gegen seinen Ex-Klub schon fleißig im Wiener Dialekt.

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Funkstille. Ungewöhnlich, denn üblicherweise ist Footballer Nick Wiens – einer der Neuzugänge bei den Vienna Vikings – noch in Kontakt mit seinen ehemaligen Teamkollegen bei Rhein Fire Düsseldorf. Dem heutigen (ab 16.30 Uhr live auf krone.tv, Kick-off 16.45) Gegner der Wiener Franchise in der American Football League Europe (AFLE).

Die Fans erwartet in der Generali Arena heiße Action.
Die Fans erwartet in der Generali Arena heiße Action.(Bild: GEPA)

„Klar hat man noch Kontakt, aber vor diesem Spiel natürlich nicht“, so der 29-Jährige. Einer der Ex-Kollegen hat sich doch gemeldet. „Der wollte aber nur Tickets für das Spiel.“ Wiens, gebürtiger Deutscher, wird sprachlich aber immer mehr zum echten Wiener: „Ich wollte ihm einfach nur antworten: ,Geh schleich di!‘“, scherzt der Offensive-Liner.

Vier Jahre lang stand er in Diensten der Düsseldorfer, die die Wiener 2024 im Finale der European League of Football besiegten. In diesem Jahr soll nun mit den Vikings der Titel her. Der dritte Sieg im dritten Spiel wäre dabei ein Schritt in die richtige Richtung.

Beim heutigen Spiel in der Generali-Arena gibt sich der aktuelle Superbowl-Champion die Ehre. Die Seattle Seahawks sind mit einer Delegation zu Gast, angeführt von Maskottchen „BAM“ (Bild) und Spieler-Legende Mack Strong.

Da spielt die Musik
Die Vikings widmen den Spieltag dem Österreichischen Bundesheer. Alle Mitarbeiter haben mit dem Dienstausweis freien Eintritt. Die Gardemusik Wien spielt im Stadion die Hymne von Österreich und Deutschland – aber auch jene der USA.

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