Bankomat kaputt: ÖBB-Fahrgast musste Strafe zahlen

„Da ich kein Bargeld in der Tasche hatte, bin ich ohne Ticket in den Zug gestiegen“, schildert der Niederösterreicher. Beim dortigen Zugbegleiter stieß er auf wenig Verständnis. Der drückte ihm gleich einen Zahlschein über 135 Euro wegen Schwarzfahrens in die Hand. „Man wollte meine Reklamation nicht akzeptieren. Es ist doch keine Pflicht, Bargeld in der Tasche zu haben“, ist Herr P. über das Vorgehen der Österreichischen Bundesbahnen verärgert.