David Alabas Kumpel dirigiert auf der Insel

„Heute bist du König, morgen Bettler“

Er selbst träumt von der deutschen Bundesliga, kennt aber das Geschäft: „Heute bist du König, morgen Bettler.“ Das gilt nicht für das ÖFB-Team: „Unsere Legionäre spielen bei den besten Klubs der Welt.“ Und wie ist der Status quo bei Alaba? „Einen wie David wird es für Österreich lange nicht mehr geben. Man muss es genießen, so einen Spieler zu haben. Er ist mit seiner Präsenz nicht wegzudenken.“ Aber Samstag gesperrt.