„Sich Sorgen zu machen, ist grundsätzlich sinnlos“

Nach mehreren Berichten über finanzielle Probleme gibt Admira-Präsident Christian Tschida nun Entwarnung. Zuletzt haderte der Fußball-Zweitligist mit Zahlungsschwierigkeiten, wurde dem Nachwuchs offenbar gar der Zutritt ins BSFZ verwehrt. Indes soll zeitnah ein neuer Sponsor vorgestellt werden.
Letztes Jahr ist St. Pölten mit dem Australier Paul Francis und dessen „FC32“ der Partner davongelaufen. Die Landeshauptstädter konnten das Aus abwenden, Stripfing (legte gestern die Zulassung zurück) bekanntlich nicht. Nun geht die Admira wegen Zahlungsrückständen beim Bundeszentrum für Sport und Freizeit (BSFZ) in der Südstadt durch die Gazetten.
