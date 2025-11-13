„Sich Sorgen zu machen, ist grundsätzlich sinnlos“

Letztes Jahr ist St. Pölten mit dem Australier Paul Francis und dessen „FC32“ der Partner davongelaufen. Die Landeshauptstädter konnten das Aus abwenden, Stripfing (legte gestern die Zulassung zurück) bekanntlich nicht. Nun geht die Admira wegen Zahlungsrückständen beim Bundeszentrum für Sport und Freizeit (BSFZ) in der Südstadt durch die Gazetten.