Springreiten: Neuer Skandal – nun um Olympiasieger

Kopf des Pferdes wird Richtung Brust gezogen

Der Kopf des Pferdes kann dadurch extrem Richtung Brust gezogen werden, was das Tier in eine hilflose Position bringt, da sein Sichtfeld massiv eingeschränkt wird. Man spricht dann von „Rollkur“, da der Hals des Pferdes regelrecht aufgerollt wird. Auf den Aufnahmen sind deutliche Abwehranzeichen des Pferdes zu sehen, die Stute schlägt mehrfach mit dem Schweif, das Maul ist geöffnet. Zu allem Überfluss trabt das Pferd gegen Ende des Videos deutlich taktunrein, ein Hinweis auf eine Lahmheit.