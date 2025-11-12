Gutscheine als Geschenk- darauf sollten Sie achten

Wie lange Gutscheine gültig sein müssen

Immer wieder kommt vor allem die Frage nach der Gültigkeitsdauer von Gutscheinen auf. Hierzu gibt es in Österreich eine höchstgerichtliche Rechtsprechung: Handelt es sich um ein Verbrauchergeschäft – also wenn eine Privatperson einen Gutschein von einem Unternehmen kauft –, gilt grundsätzlich eine Verjährungsfrist von 30 Jahren.