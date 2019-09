Wimmer: „Es muss schon klingeln im Geldtascherl“

Lohnverhandlungen mitten im Wahlkampf

Gekämpft wird im Herbst auch an anderer Front: Denn just im Wahlkampffinale stehen große Lohnverhandlungen an, die Forderungen an die Metallindustrie werden am 23. September übergeben - sechs Tage vor der Wahl. Wimmer will trotz der eher trüben Wirtschaftsaussichten „ein kräftiges Plus“, sagt er zur „Krone“. „Es muss schon klingeln im Geldtascherl der Arbeitnehmer.“