Mikl-Leitner fordert Schritte gegen Ärztemangel

„Wir wollen sowohl den ländlichen als auch den urbanen Raum entwickeln“, führte die Landeshauptfrau in der Pressekonferenz bei Worthington Cylinders in Kienberg weiter aus. Niederösterreich soll zum „Zukunftsland mit Hausverstand“ gemacht werden. Es gelte, aus Herausforderungen Chancen zu machen und diese zu nutzen. Niederösterreich habe sich in vergangenen zehn Jahren von der Wirtschaftsstruktur her stark gewandelt und sei Agrar- und Industrieregion, Technologie- und Forschungsregion sowie „auf einem sehr gutem Weg, Digitalisierungs-Vorzeigeregion und -land zu werden“. Heute gebe es mit insgesamt 116.000 Unternehmen um 60 Prozent mehr als vor 15 Jahren, die Zahl der Beschäftigten sei in diesem Zeitraum um 100.000 auf 620.000 gestiegen. Die Exportrate habe sich auf 23 Milliarden Euro fast verdoppelt - ebenso wie die Forschungsquote von aktuell zwei Prozent. Zudem habe Niederösterreich die höchste Kaufkraft in Österreich.