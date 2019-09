Chlorgasaustritt an Unterländer Badesee

In einem Technikraum am Badesee in Kirchberg in Tirol (Bezirk Kitzbühel) ist es am Dienstagabend zu einem Chlorgasaustritt gekommen. Ein 59-jähriger Angestellter, der den Zwischenfall wahrgenommen hatte, wurde daraufhin aufgrund einer leichten Beeinträchtigung mit der Rettung in das Krankenhaus St. Johann in Tirol eingeliefert.