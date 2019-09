Nach Korb vom Meister: UVC Ried fand neues „Asyl“

Neue Saison. Selbes Spiel. Altes Leid! Das Nomadentum der OÖ-Volleyballklubs geht weiter: Nachdem das Damen-Finale Linz – Perg im Frühjahr mangels Halle in Niederösterreich und Rieds Herren-Halbfinale gegen Aich/Dob in Grieskirchen gespielt werden musste, so stellten die Innviertler nun bei Sponsor „VTA“ in Rottenbach ihren verrückten neuen Spielplan vor: