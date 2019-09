Thomas Brezina: „Ich will Eltern den Druck nehmen“

„Krone“: Sie wollten eigentlich nie einen Erziehungsratgeber schreiben. Wie kam es zu dem Sinneswandel?

Thomas Brezina: Immer mehr Eltern fühlen sich von immer neuen Erziehungstheorien überfordert und meinen, vieles falsch zu machen. Diesen Druck will ich nehmen. Kinder für das Leben zu begeistern und gemeinsam Lebensfreude zu entdecken ist ein Projekt, das stark macht und Freude bereitet - Erwachsenen wie Kindern. Dazu erzähle ich meine Ideen und Erfahrungen.



Was ist für Sie die wichtigste Botschaft, die Sie Müttern und Vätern mit auf den Weg geben wollen?

Erziehung ist in meinen Augen das Lernen von Spielregeln für ein gutes Zusammenleben und den Umgang mit sich selbst. Begeisterung für das Leben gibt Kindern Kraft und macht fit für das spätere Erwachsenenleben. In einer Zeit wie heute, die oft erschreckend erscheint, ist das wichtiger denn je. Für den verständnisvollen Umgang mit Kindern hilft sehr, die eigene Kindheit genau anzusehen und aus positiven und negativen Erfahrungen zu lernen.



Was haben Ihre Eltern besonders gut gemacht?

Meine Eltern haben meine Stärken gefördert und z. B. mein Interesse für Puppentheater nie belächelt. Sie waren Menschen, die selbst begeistert waren von ihrem Beruf, von Musik und Kunst und eine tiefe Menschenliebe besessen haben. Sie haben Grenzen gesetzt, in denen ich mich sehr frei bewegen konnte.



Was war Ihre größte Freude als Kind?

Das Erfinden von Geschichten, Puppentheater, Zaubern, Lesen, Experimentieren und Entdecken, aber auch Fernsehen. Ich war eher ein Einzelgänger und ein Träumer.



Wie kann man Kinder zum Lernen begeistern?

Lieblingsfächer stärken! Alles, was einem Kind in der Schule Freude macht, noch stärker betonen und fördern. Wo es Schwächen hat, unterstützen. Der Hauptfokus muss aber auf der Freude liegen. Leistungen (das kann auch einfach die selbstständig geschriebene Hausübung sein) belohnen.



Tablet & Co. machen dem Buch große Konkurrenz. Wie Lust aufs Lesen machen?

Kinder müssen Bücher finden, die sie faszinieren. In der Bücherei oder Buchhandlung Kinder selbst aussuchen lassen. Dabei Naserümpfen oder Kopfschütteln unterlassen. Dem Kind muss das Buch gefallen, nicht dem Erwachsenen.



Was haben Sie als Kind am liebsten gelesen?

Bücher von Astrid Lindgren.



Video: Thomas Brezina im Interview: