Werden Sie Großbritannien verlassen, Herr Brezina?

Insgesamt waren es mehr als 560 Bücher, zuletzt auch eines für Erwachsene: „Tu es einfach und glaub daran“. Stimmt es, dass der Titel das Lebensmotto Ihres Mannes Ivo ist?

Ja, das stimmt. Als ich ihm eines Tages meine Zweifel anvertraute, stand er auf, nahm mich an den Schultern, hat mir in die Augen geschaut und sagte: „Just do it and believe.“ Ich dachte mir: „Er hat so recht!“ Im März erscheint bereits das nächste Buch in dieser Reihe: „Die Freude-Notfall-Apotheke“. Eine der Quellen zu mehr Lebensfreude ist meiner Erfahrung nach, sich als Erwachsener die Unbefangenheit und Spielfreude der Kinder zu bewahren. Einfach öfter mal herzhaft blöd sein. Kinder haben kein Burn-out. Sie sind nicht erschöpft. Sie spielen bis zum Umfallen und dann schlafen sie ein.