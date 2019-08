Tochter stürzt vor Augen ihres Vaters in den Tod

Ein tödlicher Alpinunfall ereignete sich am Donnerstag bei Prägraten in Osttirol: Eine 28-Jährige aus Deutschland war mit ihrem Vater im Umbaltal unterwegs. Dabei rutschte die Frau auf einem Steig aus und stürzte 50 Meter in die Tiefe. Der Vater musste den Absturz hilflos mit ansehen.