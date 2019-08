Die „Funtastico“-Sommercamps waren ausgebucht!

„Mit dem Sommerferien-Angebot bietet die Stadt Klagenfurt eine qualitativ hochwertige Betreuung für Kinder an - und das zu einem absolut leistbaren Preis“, zeigte sich Stadtrat Markus Geiger bei einem Besuch des Camps am Koschatplatz begeistert. Und weil das Angebot so erfolgreich ist, wird es natürlich auch eine Fortsetzung in den Ferien 2020 geben.