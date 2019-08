Skrupellos abgezockt! Wenn die „Liebe“ blind macht

Sein Herz an eine virtuelle Bekanntschaft verlieren: In Zeiten von boomenden Web-Partnerbörsen, Facebook und Co. längst keine Seltenheit mehr. Aber Vorsicht: Hinter vermeintlichen Verehrern steckt nicht immer die erhoffte große Liebe, sondern oft die reinste Abzock-Maschinerie – die auch vor Tirol nicht Halt macht.