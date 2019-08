Alles anders in Wolfsburg: VW erfindet sich neu

Völlig neue Markenkommunikation

Der Schritt in die Zukunft geht auch an den rund 10.000 Handelspartnern in 171 Märkten nicht spurlos vorbei. Nicht nur, dass Sie alle Logos austauschen müssen, sie sollen zukünftig Teil einer komplett neuen Customer Journey sein, also dem Weg, den VW-Kunden gemeinsam mit der Marke gehen und an dessen Ende im Idealfall ein Neuwagenkauf steht: Nahtlose Integration aller Kanäle, authentische Werbung, digitale Services, direkter Kontakt vom Hersteller zum Kunden und persönliche Betreuung durch den Händler vor Ort sind nur einige Stichworte, die Vertriebs-Vorstand Jürgen Stackmann laut durch die Walhalla klingen lässt. Von Spaltmaßen, Materialgüte, Sicherheit oder Lenkrädern, wo „nix scheppert“, spricht an jenem Tag in Wolfsburg dagegen niemand mehr. Doch an diesen Kernwerten will freilich keiner rütteln, versichert Beschaffungs-Vorstand Ralf Brandstätter und Chef-Designer Klaus Bischoff pflichtet ihm bei: „Auch die Elektro-Autos der ID-Familie werden echte Volkswagen!“ New Volkswagen eben.