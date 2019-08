Harley-Davidson 2020: Hubraum trifft Hightech

Eine App fürs Smartphone, die den Fahrer mit Informationen zu seiner Harley versorgt, dazu ein ganzes Bündel an Fahrassistenzsystemen und drei neue Modelle - Harley-Davidson gibt im Modelljahr 2020 ordentlich Gas. Ab Anfang September rollen die Neuheiten zu den Händlern; ganz vorne ist die Low Rider S aus der Softail-Baureihe zu nennen, die in den Jahren 2016 bis 2017 schon im Programm gewesen ist, in den letzten zwei Jahren aber pausieren musste.