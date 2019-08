Amoklenker rast in Polizeiauto: Bedingte Haft

„Wie konnte es so weit kommen?“, will Richter Christian Liebhauser wissen. Der Angeklagte - ein 33-jähriger Angestellter, sehr höflich, freundlich, intelligent, unbescholten - schüttelt den Kopf: „Wenn ich das bloß wüsste. Es war unentschuldbar - nur erklären kann ich mir mein Verhalten selbst nicht!“ Mit 180 km/h ist der Mann in seinem VW Sharan durch kleine Ortschaften vor Spittal gebrettert, rammte Straßensperren, fuhr gegen ein Polizeiauto, verletzte dabei zwei Beamte.