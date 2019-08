Grenze stoppt die Autos der Rettung

Vereintes Europa? Eine Staatsgrenze überqueren dürfen Rettungswagen aber nicht. Das sorgt im Krankenhaus in Hainburg, Bezirk Bruck an der Leitha, bei Notfällen für Stress. Patienten müssen dann per Helikopter in andere heimische Kliniken geflogen werden - obwohl das Spital in Bratislava (Slowakei) viel näher wäre.