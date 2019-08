„Bitcoin ist gehörig unter die Räder gekommen!“

Die Digitalwährung Bitcoin hat am Donnerstag die Talfahrt der vergangenen Handelstage fortgesetzt. In der Früh sackte der Kurs auf der Handelsplattform Bitstamp wieder unter die Marke von 10.000 US-Dollar. Am Vormittag wurde der Bitcoin bei 9.680 Dollar (8652 Euro) gehandelt, was einem Wertverlust von knapp fünf Prozent seit dem Vorabend entspricht.